В Киеве завтра без осадков, температура до +18°

В столице завтра будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 октября в Киеве без осадков, температура до +18°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 18:37.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 октября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +24°.

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