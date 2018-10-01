В Украине завтра местами пройдут дожди, на востоке потеплеет до +24° (видеопрогноз)

16:30, 1 октября 2018
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Дожди ожидаются на востоке и севере страны.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 октября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +24°.

Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта)

На востоке местами пройдет дождь, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +19°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом, зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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