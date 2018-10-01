В Нигере более 40 человек стали жертвами наводнений

15:08, 1 октября 2018
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Сильные дожди идут в стране с июня.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений в Нигере стали 42 человека, более 200 тыс. человек в той или иной мере пострадали от разгула стихии.

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Начиная с июня 2018 года сильные дожди во многих районах страны повлекли за собой наводнения. Пострадали несколько провинций, в том числе Досо на западе страны, Агадес - на севере, Маради и Зиндер - в центральной части, передает Синьхуа со ссылкой на заявление офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Нигере.

Сообщается, что всего пострадали более 27 тыс. семей, более 16 тыс. домов было разрушено.

Напомним, более 20 см дождя выпало в американских штатах Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси. В результате оказались затопленными многие дороги, повреждены автомобили.

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