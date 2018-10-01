Сентябрь в Киеве был на 3,4 градуса теплее нормы

14:04, 1 октября 2018
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Средняя температура месяца составила +17,3°.

Сентябрь удивил контрастной погодой / УНИАН
Сентябрь удивил контрастной погодой / УНИАН

Сентябрь-2018 в Киеве был на 3,4° теплее климатической нормы.

Метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября с резким понижением среднесуточной температуры воздуха до +11,8°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта)

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +17,3°, что превысило климатическую норму на 3,4°. Нынешний сентябрь поделил пятую-шестую строчку в рейтинге самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения.

В целом за 9 месяцев температура превысила климатическую норму на 2,3°, что выводит этот год на вторую строчку после 2015.

Погода в сентябре была очень контрастной: средняя температура второй декады была выше климатической нормы аж на 5,2°, а конец месяца оказался по-настоящему осенним.

Холоднее всего было 30 сентября, когда минимальная температура опускалась под утро до +3,5°, а жарче всего - 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +31,9°. На проспекте Науки в Киеве в течение месяца выпало 58 мм осадков, что составило 123% климатической нормы.

Напомним, практически всю неделю в Украине будет тепло и почти без осадков.

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