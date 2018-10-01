Сентябрь в Киеве был на 3,4 градуса теплее нормы
Средняя температура месяца составила +17,3°.
Сентябрь-2018 в Киеве был на 3,4° теплее климатической нормы.
Метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября с резким понижением среднесуточной температуры воздуха до +11,8°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта)
Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +17,3°, что превысило климатическую норму на 3,4°. Нынешний сентябрь поделил пятую-шестую строчку в рейтинге самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения.
В целом за 9 месяцев температура превысила климатическую норму на 2,3°, что выводит этот год на вторую строчку после 2015.
Погода в сентябре была очень контрастной: средняя температура второй декады была выше климатической нормы аж на 5,2°, а конец месяца оказался по-настоящему осенним.
Холоднее всего было 30 сентября, когда минимальная температура опускалась под утро до +3,5°, а жарче всего - 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +31,9°. На проспекте Науки в Киеве в течение месяца выпало 58 мм осадков, что составило 123% климатической нормы.
Напомним, практически всю неделю в Украине будет тепло и почти без осадков.
Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+24°... +10°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+17°... +4°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+25°... +10°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+15°... +8°
- Ровно+18°... +3°
- Симферополь+21°... +13°
- Сумы+11°... +7°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+17°... +6°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+18°... +7°