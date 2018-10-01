Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта)

Почти всю неделю в стране будет тепло.

На этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будет тепло и почти без осадков.

В понедельник в Украине будет солнечно. На юге до +21°, в остальных регионах до +14°...+21°.

Прогноз на 1 октября / УНИАН

Во вторник, 2 октября, на востоке и юге Украины местами пройдут дожди. На юге до +21°.

Прогноз на 2 октября / УНИАН

В среду, 3 октября, практически без осадков. Самая теплая погода будет на юге и востоке - до +23°. В остальных регионах до +20°.

Прогноз на 3 октября / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране -1°…+6°, днем на юге до +19°.

Прогноз на 4 октября / УНИАН

В пятницу будет солнечно и без осадков. На западе до +17°, в остальных регионах до +16°.

Прогноз на 5 сентября / УНИАН

6 и 7 октября в Украине без осадков, во многих областях немного потеплеет. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +3°, на остальной территории +4°…+8°. Днем температура по стране +15°...+20°. В воскресенье ночью на западе и севере до +4°, днем в Украине от +14° до +20°.

Прогноз на 6 октября / УНИАН

Прогноз на 7 октября / УНИАН

Народный прогноз

1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы. Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если на Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов; а как задержатся - зима раньше, чем 18 ноября, себя не покажет. 2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом, зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

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3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень. Туманно и тепло, летит белая длинная паутина - к благоприятной осени и скоро снега.

4 октября - Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - на холодную зиму. 5 октября - Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя. По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно. 7 октября - Феклы первомученицы, Владислава. После Феклы день уменьшается не куриными, а лошадиными шагами. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной.

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