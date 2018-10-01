Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность сохраняется в восьми областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней в восьми областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1-3 октября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 1 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей немного потеплеет.