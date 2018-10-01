Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

10:52, 1 октября 2018
26
0

Пожарная опасность сохраняется в восьми областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней в восьми областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1-3 октября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 1 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей немного потеплеет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +24° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке температура до +24° (карта)
В Украине завтра местами пройдут дожди, на востоке потеплеет до +24° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на востоке потеплеет до +24° (видеопрогноз)
В Нигере более 40 человек стали жертвами наводнений В Нигере более 40 человек стали жертвами наводнений
Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта) Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек (видео) Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек (видео)
В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта) В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
89 %
759 мм
4.8 м/с
23 %
Лента новостей