Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек (видео)

09:35, 1 октября 2018
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Минимум 16 тысяч местных жителей остались без крыши над головой.

Индонезия пострадала от разрушительного землетрясения / REUTERS
Индонезия пострадала от разрушительного землетрясения / REUTERS

Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек.

В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли десятки людей (фото, видео)

Больше всего пострадал город Палу, многие районы которого превратились в руины. Здесь нет питьевой воды, сообщается о массовых случаях мародерства. Минимум 16 тысяч местных жителей остались без крова, сообщает Euronews.

Правительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов на проведение спасательной операции и оказание срочной помощи пострадавшим. Ранее вице-президент Индонезии не исключил, что число погибших будет измеряться тысячами.

Ранее сообщалось о 400 погибших. Высота волн достигала шести метров. Цунами ударило со скоростью 800 км/ ч, разрушая здания и инфраструктуру.

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