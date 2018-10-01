В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 октября в Киеве без осадков, температура до +15°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей немного потеплеет.

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