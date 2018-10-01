В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

08:30, 1 октября 2018
35
0

Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 октября в Киеве без осадков, температура до +15°.

Синоптики обещают теплый октябрь без осадков (видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей немного потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +18° В Киеве завтра без осадков, температура до +18°
В Нигере более 40 человек стали жертвами наводнений В Нигере более 40 человек стали жертвами наводнений
Сентябрь в Киеве был на 3,4 градуса теплее нормы Сентябрь в Киеве был на 3,4 градуса теплее нормы
Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта) Погода на неделю: в Украине дожди будут сменяться ярким солнцем (карта)
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек (видео) Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек (видео)
В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта) В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта)
В последнюю ночь сентября синоптики предупреждают о заморозках (карта) В последнюю ночь сентября синоптики предупреждают о заморозках (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
89 %
759 мм
4.8 м/с
23 %
Лента новостей