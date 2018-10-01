В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта)
Местами температура до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 1 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей немного потеплеет.
На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +18°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре также без осадков, температура до +16°.
Согласно народному прогнозу, 1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы. Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+24°... +10°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+17°... +4°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+18°... +8°
- Луганск+25°... +10°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+15°... +8°
- Ровно+18°... +3°
- Симферополь+21°... +13°
- Сумы+11°... +7°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+17°... +6°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+16°... +5°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+21 °
Влажность:89 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:23 %
Восход:07:06
Закат18:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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