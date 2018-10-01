В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей немного потеплеет (карта)

08:10, 1 октября 2018
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Местами температура до +18°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 1 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей немного потеплеет.

На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура до +18°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре также без осадков, температура до +16°.

Прогноз на 1 октября / УНИАН
Прогноз на 1 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы. Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

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