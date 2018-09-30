В первый день октября будет солнечно и по-осеннему тепло (карта)
В столице 1 октября тоже будет сухо и солнечно. Воздух в Киеве прогреется до +14...+16 градусов.
Погода в Украине в понедельник, 1 октября, будет теплой и безоблачной. Осеннее солнце прогреет воздух в некоторых областях даже до +18...+20 градусов. А вот ночи будут прохладными – от + 3 до +12 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон "Том" подарит 1 октября сухую преимущественно солнечную погоду", – отмечает метеоролог.
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В целом во всех областях столбики термометров поднимутся до +13...+17 градусов. Теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье – до +17...+22 градусов. А вот ночи будут холодными: от +3 градусов по всей территории и до +12 в Крыму.
В столице 1 октября тоже будет сухо и солнечно. Воздух в Киеве прогреется до +14...+16 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 1 октября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +18...+120
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +14...+16
Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+17°... +9°
- Луганск+19°... +10°
- Луцк+16°... +7°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+21°... +11°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+16°... +8°
- Ровно+16°... +7°
- Симферополь+21°... +14°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+16°... +9°
- Херсон+22°... +11°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+15°... +7°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+17°... +8°