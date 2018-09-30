В первый день октября будет солнечно и по-осеннему тепло (карта)

В столице 1 октября тоже будет сухо и солнечно. Воздух в Киеве прогреется до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на 1 октября / фото the-city.kiev

Погода в Украине в понедельник, 1 октября, будет теплой и безоблачной. Осеннее солнце прогреет воздух в некоторых областях даже до +18...+20 градусов. А вот ночи будут прохладными – от + 3 до +12 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон "Том" подарит 1 октября сухую преимущественно солнечную погоду", – отмечает метеоролог.

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В целом во всех областях столбики термометров поднимутся до +13...+17 градусов. Теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье – до +17...+22 градусов. А вот ночи будут холодными: от +3 градусов по всей территории и до +12 в Крыму.

В столице 1 октября тоже будет сухо и солнечно. Воздух в Киеве прогреется до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 1 октября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +18...+120

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +14...+16