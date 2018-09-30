В последнюю ночь сентября синоптики предупреждают о заморозках (карта)

По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября ожидаются заморозки на почве в западных, северных и Винницкой областях.

Синоптики предупреждают о заморозки в отдельных областях Украины / фото tvc.ru

Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°» , - говорится в сообщении.

По данным украинских синоптиков, на севере и востоке местами ночью ожидаются дожди. Днем на всей территории Украины без осадков, дневная температура составит от +14 до +18, ночью от +1 до +11.

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На западе Украины днем и ночью без осадков, температура воздуха днем от +14 до +17, ночью от 0 до +3, на Закарпатье до +5. В центральных областях также дождей не прогнозируется, днем от +14 до +16, ночью до +3, в Винницкой области температура ночью до +5

В восточных регионах днем температура составит от +14 до +16, ночью до +8. На юге солнечно, днем от +16 до +19, ночью до +9. В Крыму также без осадков, днем до +18, ночью - до +11.

Прогноз на 30 сентября от Укргидрометцентра

В столице Украины 30 сентября дождей не ожидается, днем от +14 до +16, ночью от 0 до +3. Ветер северный, 5/10 м/сек.