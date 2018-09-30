В последнюю ночь сентября синоптики предупреждают о заморозках (карта)
По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября ожидаются заморозки на почве в западных, северных и Винницкой областях.
Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°» , - говорится в сообщении.
По данным украинских синоптиков, на севере и востоке местами ночью ожидаются дожди. Днем на всей территории Украины без осадков, дневная температура составит от +14 до +18, ночью от +1 до +11.
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На западе Украины днем и ночью без осадков, температура воздуха днем от +14 до +17, ночью от 0 до +3, на Закарпатье до +5. В центральных областях также дождей не прогнозируется, днем от +14 до +16, ночью до +3, в Винницкой области температура ночью до +5
В восточных регионах днем температура составит от +14 до +16, ночью до +8. На юге солнечно, днем от +16 до +19, ночью до +9. В Крыму также без осадков, днем до +18, ночью - до +11.
В столице Украины 30 сентября дождей не ожидается, днем от +14 до +16, ночью от 0 до +3. Ветер северный, 5/10 м/сек.
Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+22°... +12°
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- Луцк+16°... +7°
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- Симферополь+21°... +14°
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