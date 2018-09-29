Землетрясение и цунами в Индонезии: количество жертв возросло до почти 400 человек
Еще три сотни людей пострадали.
Число жертв разрушительного землетрясения, которое вызвало цунами в индонезийском городе Палу, возросло до почти 400 человек. Еще более 350 человек пострадали.
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, сотни людей собрались на фестиваль на пляже города Палу, когда их накрыло огромной волной.
По последним данным, высота волн достигала шести метров. Цунами ударило со скоростью 800 км/ ч, разрушая здания и инфраструктуру.
Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 48 жертвах стихийного бедствия в Индонезии. По подсчетам местной власти, от землетрясения пострадали тысячи домов, а также больницы, торговые центры и гостиницы, упал мост.
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