Готовьте варежки: в ближайшие двое суток температура в Украине опустится до 0°

11:08, 29 сентября 2018
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Ожидаются заморозки на почве 0-5°

Синоптики предупредили о резком похолодании в течение ближайших дней / фото УНИАН
Синоптики предупредили о резком похолодании в течение ближайших дней / фото УНИАН

Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины в ближайшие двое суток.

По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°.

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На западе и севере страны 30 сентября также местами заморозки в воздухе 0-3°.

Вместе с тем, 29-30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНИАН, в начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19-21 градуса тепла.

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