Готовьте варежки: в ближайшие двое суток температура в Украине опустится до 0°
Ожидаются заморозки на почве 0-5°
Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины в ближайшие двое суток.
По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°.
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На западе и севере страны 30 сентября также местами заморозки в воздухе 0-3°.
Вместе с тем, 29-30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНИАН, в начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19-21 градуса тепла.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +3°
- Днепр+16°... +5°
- Донецк+16°... +4°
- Житомир+13°... +3°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+13°... +3°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+15°... +2°
- Луцк+13°... +3°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+13°... +3°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+19°... +11°
- Сумы+13°... +1°
- Тернополь+12°... +2°
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