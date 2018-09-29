В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли десятки людей (фото, видео)

Более 350 человек получили ранения.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

Вдоль береговой линии индонезийского города Палу на острове Сулавеси, были найдены тела людей, погибших в результате большого землетрясения и цунами.

По последним данным, погибли 48 человек, сообщает Reuters. При этом ожидается, что количество найденных тел еще возрастет. Еще более 350 человек получили ранения.

REUTERS

Сообщается, что высота волн, вызванных землетрясением магнитудой 7,5 баллов, достигала трех метров.

По подсчетам местных властей, от стихийного бедствия пострадали тысячи домов, а также больницы, торговые центры и гостиницы, упал мост.

REUTERS

Десятки пострадавших лечились в импровизированных медицинских палатках, установленных на открытом воздухе.

Землетрясение и цунами вызвали серьезное отключение электроэнергии, что ухудшило связь с городом и осложнило проведение спасательной операции.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v — David Lipson (@davidlipson) 28 сентября 2018 г.

Аэропорт города закрыли после того, как его взлетно-посадочная полоса и башня управления воздушным движением были повреждены землетрясением, но чиновники заявили, что они готовятся возобновить его работу, чтобы смогла прилететь помощь.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 сентября, на прибрежный индонезийский город Палу обрушилось цунами, вызванное землетрясением магнитудой 7,5.