Синоптики обещают теплый октябрь без осадков (видео)

Теплой и с дождями будет нынешняя зима - отмечают в Гидрометцентре.

Ближайшую неделю, говорят синоптики, еще будет прохладно, температура будет снижаться, но в октябре осадков почти не будет, будут преобладать солнечные дни.

Теплой и с дождями будет нынешняя зима - отмечают в Гидрометцентре. Морозы в более чем 20 градусов скуют Украины, но арктические циклоны будут непродолжительными.