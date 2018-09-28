Синоптики обещают теплый октябрь без осадков (видео)

20:35, 28 сентября 2018
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Теплой и с дождями будет нынешняя зима - отмечают в Гидрометцентре.

Ближайшую неделю, говорят синоптики, еще будет прохладно, температура будет снижаться, но в октябре осадков почти не будет, будут преобладать солнечные дни.

Теплой и с дождями будет нынешняя зима - отмечают в Гидрометцентре. Морозы в более чем 20 градусов скуют Украины, но арктические циклоны будут непродолжительными. 

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