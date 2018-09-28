На Индонезию после мощнейшего землетрясения обрушилось цунами

19:10, 28 сентября 2018
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Землетрясение произошло недалеко от центра Сулавеси на глубине 10 км.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На прибрежный индонезийский город Палу обрушилось цунами, вызванное землетрясением магнитудой 7,5.

Волны высотой до двух метро прошли через Палу на острове Сулавеси, вскоре после того, как власти предупредили об угрозе цунами, передает ZN.UA со ссылкой на BBC. По данным местных властей, погибли пять человек, однако пока неясна причина смерти.

Само землетрясение произошло недалеко от центра Сулавеси на глубине 10 км, рассказали в Геологической службе США. Предупреждение о цунами было опубликовано, однако его сняли через час. Афтершоки продолжаются.

В результате цунами в 2004 года после землетрясения на Суматре, в Юго-Восточной Азии погибли 226 тысяч человек, в том числе более 120 тысяч в Индонезии.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

6 августа на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. В результате бедствия около 350 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Погибли почти 450 человек, и более 13 тысяч получили ранения.

Как сообщалось, 29 июля на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Перед самым сильным землетрясением было два подземных толчка на севере острова. Затем произошли еще два мощных землетрясения, магнитуда одного из которых превысила силу в 5,0. После сейсмологи зафиксировали еще более сотни афтершоков.

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