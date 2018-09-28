Самый большой водопад Китая увеличился вдвое из-за сильных дождей (видео)

16:10, 28 сентября 2018
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Водопад называют "гигантский дракон".

В Китае водопад увеличился из-за дождей / скриншот
В Китае водопад увеличился из-за дождей / скриншот

Водопад Хуангошу (провинция Гуйчжоу, Китай) увеличился вдвое из-за длительных дождей в регионе.

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Водопад высотой 80 метров - настоящая жемчужина национального парка Гуйчжоу. Дожди вызвали бурные водные каскады, которые очень полюбились туристам. Поражены такой красотой и местные, которые уже прозвали это чудо "гигантским драконом", говорится в сюжете ТСН.

Напомним, зимой водопад Хукоу на реке Хуанхэ - второй по величине водопад Китая - полностью замерз из-за сильных холодов.

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