В Украину идут заморозки: температура упадет до -5°

15:10, 28 сентября 2018
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Существенно похолодает почти по всей стране.

В Украину идут заморозки / tvc.ru
В Украину идут заморозки / tvc.ru

В течение 30 сентября-1 октября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

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Заморозков не будет лишь на юге страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году второго "бабьего лета" не будет, но жителей Украины еще порадуют теплые дни без дождей и сильного ветра. В начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19−21° тепла.

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