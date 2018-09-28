В Украину идут заморозки: температура упадет до -5°
Существенно похолодает почти по всей стране.
В течение 30 сентября-1 октября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
Погода на выходные: в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди (карта)
Заморозков не будет лишь на юге страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.
Напомним, в этом году второго "бабьего лета" не будет, но жителей Украины еще порадуют теплые дни без дождей и сильного ветра. В начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19−21° тепла.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +1°
- Запорожье+18°... +9°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+12°... +3°
- Кировоград+18°... +5°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+14°... +1°
- Симферополь+22°... +10°
- Сумы+12°... +2°
- Тернополь+13°... 0°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+21°... +9°
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