В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Палу.
В пятницу, 28 сентября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 60 км на север от города Палу на острове Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, один человек погиб, 58 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Иране.
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