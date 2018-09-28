В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

13:53, 28 сентября 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Палу.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 28 сентября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 60 км на север от города Палу на острове Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, один человек погиб, 58 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Иране.

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