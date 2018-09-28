Погода на выходные: в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди (карта)
Сильнее всего похолодает в западных областях.
На выходных в Украине ожидается значительное похолодание, в субботу во многих областях пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь, температура воздуха ночью +4°, днем +12°. В воскресенье без осадков, +2°...+13°.
В Украину сегодня вернется теплая погода, местами температура до +22° (карта)
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +13°. В воскресенье солнечно, +4°…+13°.
В Луцке в субботу ночью +3°, днем +13°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +13°, ясно.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +2°...+12°. В воскресенье до +12°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +6°...+17°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +18°. В воскресенье +3°...+12°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.
В Симферополе завтра будет ясно, +10°...+21°. В воскресенье +12°...+20°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, температура до +16°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье температура до +14°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +3°...+12°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ливень, температура до -4°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем +13°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +14°. В воскресенье солнечно, ночью +3°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +14°, ясно.
В Сваляве завтра будет солнечно, +13°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +6° …+15°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +9°, днем +12°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +19°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +7° …+16°.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +1°
- Запорожье+18°... +9°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+12°... +3°
- Кировоград+18°... +5°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+14°... +1°
- Симферополь+22°... +10°
- Сумы+12°... +2°
- Тернополь+13°... 0°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+12°... 0°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+12°... +3°