Погода на выходные: в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди (карта)

12:00, 28 сентября 2018
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Сильнее всего похолодает в западных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине ожидается значительное похолодание, в субботу во многих областях пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь, температура воздуха ночью +4°, днем +12°. В воскресенье без осадков, +2°...+13°.

В Украину сегодня вернется теплая погода, местами температура до +22° (карта)

Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +13°. В воскресенье солнечно, +4°…+13°.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +13°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +13°, ясно.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +2°...+12°. В воскресенье до +12°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +6°...+17°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +18°. В воскресенье +3°...+12°, без осадков.

Прогноз на 29 сентября / УНИАН
Прогноз на 29 сентября / УНИАН
Прогноз на 30 сентября / УНИАН
Прогноз на 30 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.

В Симферополе завтра будет ясно, +10°...+21°. В воскресенье +12°...+20°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, температура до +16°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье температура до +14°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +3°...+12°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ливень, температура до -4°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем +13°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +14°. В воскресенье солнечно, ночью +3°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +14°, ясно.

В Сваляве завтра будет солнечно, +13°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +6° …+15°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +9°, днем +12°. В воскресенье без осадков, температура до +17°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +19°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +7° …+16°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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