Второго "бабьего лета" в Украине не будет - синоптик
В начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19−21 градуса тепла.
В этом году второго "бабьего лета" не будет, но жителей Украины еще порадуют теплые дни без дождей и сильного ветра.
Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты". "Бабьего лета уже не будет, оно прошло. Начинается оно 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, и длится до 11 сентября. Это молодое бабье лето. После него еще на семидневку наступает старое "бабье лето", но уже закончилось и оно", — сказал он.
В Украину сегодня вернется теплая погода, местами температура до +22° (карта)
По словам синоптика, оба "бабьих лета" никогда не бывают или сухими, или мокрыми. Природа чередует погоду.
"Если первое с ясной погодой, то второе с дождями. И наоборот", — добавляет Горбань.
Однако, по его словам, в начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19−21 градуса тепла. Многие ошибочно называют это "бабьим летом".
Потом начинается осень. Станет сыро, постепенно будет понижаться температура воздуха. В середине-конце октября уже возможны заморозки.
Ранее синоптики сообщали, что зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза.
Погода в Украине
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