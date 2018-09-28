В Италии не стихают лесные пожары: огонь уничтожил сотни домов

10:48, 28 сентября 2018
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В Тоскане сгорело 1000 га угодий.

В Италии продолжают бороться с лесными пожарами / REUTERS
В Италии продолжают бороться с лесными пожарами / REUTERS

В Италии продолжают гореть лесные пожары. Рядом с городом Пиза уже сгорело более 1000 га угодий, огонь уничтожил сотни домов.

В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео)

Главный аэропорт в Тоскане из-за пожаров работает с перебоями, многие рейсы были отложены или направлены в другие региональные аэропорты, передает Euronews

Пожар в Тоскане начался вечером 24 сентября в лесу на горе Серра у населенного пункта Кальчи. Распространению огня способствовал сильный ветер. Уже 25 сентября власти Тосканы объявили о введении режима чрезвычайного положения в регионе.

Ранее сообщалось, что правоохранители ищут виновных в поджоге. Уже удалось установить место, где начался пожар, есть пятеро подозреваемых.

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