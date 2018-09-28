В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохранится до 30 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До 30 сентября в семи областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28-30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет. В частности, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.