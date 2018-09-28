В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:44, 28 сентября 2018
36
0

Пожарная опасность сохранится до 30 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До 30 сентября в семи областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28-30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет. В частности, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Готовьте варежки: в ближайшие двое суток температура в Украине опустится до 0° Готовьте варежки: в ближайшие двое суток температура в Украине опустится до 0°
В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли десятки людей (фото, видео) В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли десятки людей (фото, видео)
На Индонезию после мощнейшего землетрясения обрушилось цунами На Индонезию после мощнейшего землетрясения обрушилось цунами
Самый большой водопад Китая увеличился вдвое из-за сильных дождей (видео) Самый большой водопад Китая увеличился вдвое из-за сильных дождей (видео)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Второго "бабьего лета" в Украине не будет - синоптик Второго "бабьего лета" в Украине не будет - синоптик
В Украину сегодня вернется теплая погода, местами температура до +22° (карта) В Украину сегодня вернется теплая погода, местами температура до +22° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
80 %
759 мм
3.8 м/с
0 %
Лента новостей