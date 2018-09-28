В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +20°
Вечером в столице до +15°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 сентября, в Киеве потеплеет, температура до +20°.
В Карпатах и на севере Украины объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер юго-западный, до 5,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 18:46.
Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +1°
- Запорожье+18°... +9°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+12°... +3°
- Кировоград+18°... +5°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+14°... +1°
- Симферополь+22°... +10°
- Сумы+12°... +2°
- Тернополь+13°... 0°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+12°... 0°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+12°... +3°
Виргиния, США
+ 14 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+14 °
Влажность:80 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:03
Закат18:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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