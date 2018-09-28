В Украину сегодня вернется теплая погода, местами температура до +22° (карта)

08:10, 28 сентября 2018
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По всей стране будет солнечно.

В Украине сегодня без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Украине сегодня без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

Согласно данным Погода УНИАН, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет.

Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре

На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре также без осадков, температура до +20°.

Прогноз на 28 сентября / УНИАН
Прогноз на 28 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 сентября - день Никиты Гусятника, Никиты Репореза. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме. 

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