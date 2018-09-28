В Украину сегодня вернется теплая погода, местами температура до +22° (карта)
По всей стране будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет.
Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре
На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре также без осадков, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 28 сентября - день Никиты Гусятника, Никиты Репореза. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+22°... +7°
- Житомир+12°... +1°
- Запорожье+18°... +9°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+12°... +3°
- Кировоград+18°... +5°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +7°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+14°... +1°
- Симферополь+22°... +10°
- Сумы+12°... +2°
- Тернополь+13°... 0°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+12°... 0°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+12°... +3°
Виргиния, США
+ 14 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+14 °
Влажность:80 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:03
Закат18:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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