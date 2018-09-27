Завтра в Киеве без осадков, днем потеплеет до +20°
В столице завтра ожидается солнечная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 сентября, в Киеве потеплеет, температура до +20°.
Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер юго-западный, до 5,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 18:46.
Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет.
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- Донецк+20°... +5°
- Житомир+20°... +10°
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- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+21°... +8°
- Сумы+17°... +10°
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- Харьков+17°... +9°
- Херсон+19°... +9°
- Хмельницкий+20°... +10°
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- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+22°... +10°
Виргиния, США
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Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+24 °
Влажность:81 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:37 %
Восход:07:02
Закат18:57
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