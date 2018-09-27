Завтра в Киеве без осадков, днем потеплеет до +20°

17:00, 27 сентября 2018
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В столице завтра ожидается солнечная погода.

В Киеве завтра будет солнечно / фото УНИАН
В Киеве завтра будет солнечно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 сентября, в Киеве потеплеет, температура до +20°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер юго-западный, до 5,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 18:46.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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