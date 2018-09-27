В Украину завтра вернется теплая погода: местами температура поднимется до +22° (видеопрогноз)

16:30, 27 сентября 2018
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По всей стране 28 сентября будет солнечно.

Завтра в Украине потеплеет / УНИАН
Завтра в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 сентября в Украине без осадков, во всех регионах потеплеет.

Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре

На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре также без осадков, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 28 сентября - день Никиты Гусятника, Никиты Репореза. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме. 

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