Мощные ливни затопили три штата на северо-востоке США (фото, видео)
Один человек пропал без вести в штате Коннектикут.
Более 20 см дождя выпало в американских штатах Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси. В результате оказались затопленными многие дороги, повреждены автомобили.
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Метеорологи сообщили, что в Коннектикуте местами всего за 27 часов выпало 218 мм осадков. В этом же штате в городе Норт-Хейвен в результате наводнения пропал человек, сообщает Floodlist.
Из-за затоплений перекрыты многие автодороги в трех штатах, а в Коннектикуте даже закрыли некоторые школы. В городе Фэрвью (Нью-Джерси) от наводнения были спасены около 100 работников индустриального парка.
Bronx river parkway is flooded!!!! pic.twitter.com/iB1zRmJkMe— michael ? koh (@ughHugs) 25 сентября 2018 г.
Wow what an adventure for these kids in Stamford when there bus was flooded they were rescued by canoe. Thanks to @IAmTwoWheeler for the pics. #nbcctpic.twitter.com/7FIEMJjN4I— Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) 25 сентября 2018 г.
FLASH FLOODING in #EssexCounty#Fairfield NJ...Greenbrook creek overflowing into the parking lot at my job for the second time in a month pic.twitter.com/9MhMIoQWU0— ✨Sheryle✨ (@Sheryle1122) 25 сентября 2018 г.
Напомним, по меньшей мере семь человек погибли, восемь пропали без вести в результате наводнения в мексиканском штате Мичоакан.
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