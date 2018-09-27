Мощные ливни затопили три штата на северо-востоке США (фото, видео)

Один человек пропал без вести в штате Коннектикут.

Сильные дожди затопили северо-запад США / twitter.com/HackensackFDNJ

Более 20 см дождя выпало в американских штатах Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси. В результате оказались затопленными многие дороги, повреждены автомобили.

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Метеорологи сообщили, что в Коннектикуте местами всего за 27 часов выпало 218 мм осадков. В этом же штате в городе Норт-Хейвен в результате наводнения пропал человек, сообщает Floodlist.

Из-за затоплений перекрыты многие автодороги в трех штатах, а в Коннектикуте даже закрыли некоторые школы. В городе Фэрвью (Нью-Джерси) от наводнения были спасены около 100 работников индустриального парка.

Bronx river parkway is flooded!!!! pic.twitter.com/iB1zRmJkMe — michael ? koh (@ughHugs) 25 сентября 2018 г.

Wow what an adventure for these kids in Stamford when there bus was flooded they were rescued by canoe. Thanks to @IAmTwoWheeler for the pics. #nbcctpic.twitter.com/7FIEMJjN4I — Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) 25 сентября 2018 г.

FLASH FLOODING in #EssexCounty#Fairfield NJ...Greenbrook creek overflowing into the parking lot at my job for the second time in a month pic.twitter.com/9MhMIoQWU0 — ✨Sheryle✨ (@Sheryle1122) 25 сентября 2018 г.

Напомним, по меньшей мере семь человек погибли, восемь пропали без вести в результате наводнения в мексиканском штате Мичоакан.