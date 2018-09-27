Мощные ливни затопили три штата на северо-востоке США (фото, видео)

15:24, 27 сентября 2018
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Один человек пропал без вести в штате Коннектикут.

Сильные дожди затопили северо-запад США / twitter.com/HackensackFDNJ
Сильные дожди затопили северо-запад США / twitter.com/HackensackFDNJ

Более 20 см дождя выпало в американских штатах Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси. В результате оказались затопленными многие дороги, повреждены автомобили.

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Метеорологи сообщили, что в Коннектикуте местами всего за 27 часов выпало 218 мм осадков. В этом же штате в городе Норт-Хейвен в результате наводнения пропал человек, сообщает Floodlist.

Из-за затоплений перекрыты многие автодороги в трех штатах, а в Коннектикуте даже закрыли некоторые школы. В городе Фэрвью (Нью-Джерси) от наводнения были спасены около 100 работников индустриального парка.

Напомним, по меньшей мере семь человек погибли, восемь пропали без вести в результате наводнения в мексиканском штате Мичоакан.

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