Более 1600 человек застряли в горах на севере Индии из-за снегопада

Спасателям удалось освободить более 650 человек.

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Более 1600 человек, среди которых много иностранцев, из-за сильного снегопада застряли в горах в индийском штате Химачал-Прадеш.

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На данный момент спасателям удалось освободить более 650 человек (среди них пять иностранцев), передает Hundistan Times.

В то же время более тысячи людей все еще не могут выбраться из ловушек в различных районах штата. В пострадавшем от снега районе удалось восстановить телефонную связь, однако электричества все еще нет.

Ранний снегопад и проливные дожди обрушились на многие районы Химачал-Прадеш в период с 22 по 24 сентября. Больше всего от непогоды пострадали районы Куллу и Лахаул и Спити.

Напомним, в словацкие Татры неожиданно пришла зима: горы засыпало снегом, поднялся сильный ветер.