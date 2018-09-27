Более 1600 человек застряли в горах на севере Индии из-за снегопада
Спасателям удалось освободить более 650 человек.
Более 1600 человек, среди которых много иностранцев, из-за сильного снегопада застряли в горах в индийском штате Химачал-Прадеш.
За сутки высокогорье Карпат замело снегом (видео)
На данный момент спасателям удалось освободить более 650 человек (среди них пять иностранцев), передает Hundistan Times.
В то же время более тысячи людей все еще не могут выбраться из ловушек в различных районах штата. В пострадавшем от снега районе удалось восстановить телефонную связь, однако электричества все еще нет.
Ранний снегопад и проливные дожди обрушились на многие районы Химачал-Прадеш в период с 22 по 24 сентября. Больше всего от непогоды пострадали районы Куллу и Лахаул и Спити.
Напомним, в словацкие Татры неожиданно пришла зима: горы засыпало снегом, поднялся сильный ветер.
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