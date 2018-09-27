Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре

12:52, 27 сентября 2018
126
0

Сильный ветер сохранится до конца суток.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца суток 27 сентября в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +18° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 27 сентября в Киевской области порывы ветра 15-18 м/сек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до конца суток 27 сентября на севере Украины и в карпатском регионе ожидается сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Подробный прогноз погоды в Киеве узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем потеплеет до +20° Завтра в Киеве без осадков, днем потеплеет до +20°
Мощные ливни затопили три штата на северо-востоке США (фото, видео) Мощные ливни затопили три штата на северо-востоке США (фото, видео)
Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре
В Италии продолжают бороться с масштабным лесным пожаром В Италии продолжают бороться с масштабным лесным пожаром
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +13° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +13°
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +18° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +18° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
81 %
763 мм
4.4 м/с
37 %
Лента новостей