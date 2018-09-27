Жителей Киевской области предупреждают о штормовом ветре

Сильный ветер сохранится до конца суток.

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До конца суток 27 сентября в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 27 сентября в Киевской области порывы ветра 15-18 м/сек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до конца суток 27 сентября на севере Украины и в карпатском регионе ожидается сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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