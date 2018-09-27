В Италии продолжают бороться с масштабным лесным пожаром
Огонь повредил несколько домов, есть сгоревшие автомобили.
В итальянском регионе Тоскана продолжается тушение крупного природного пожара, который уничтожил 600 га леса.
В Италии из-за лесного пожара эвакуируют сотни людей (видео)
Сейчас ситуация улучшилась, 300 жителям из 700 эвакуированных разрешили вернуться домой, передает Stormnews со ссылкой на Rai News.
Огонь повредил несколько домов, есть сгоревшие автомобили. Три человека отравились продуктами горения, но их состояние не вызывает у медиков опасений.
Правоохранители ищут виновных в поджоге. Уже удалось установить место, где начался пожар, есть пятеро подозреваемых.
Напомним, в Греции жертвой лесного пожара стал еще один человек: в больнице скончалась 57-летняя женщина. Таким образом, число погибших увеличилось до 94 человек.
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