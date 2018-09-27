На Львовскую область надвигается шторм

11:01, 27 сентября 2018
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27 сентября на Львовщине будут сильные порывы ветра.

На территории области ожидается штормовой ветер / фото Югополіс
На территории области ожидается штормовой ветер / фото Югополіс

На территории Львовщины 27 сентября ожидаются сильные порывы ветра. ГСЧС также сообщила о возможности шторма на территории области.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

В некоторых местах ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, сообщает Lv.область со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии Украины.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, но без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура днем 12-17° тепла, в горах местами на поверхности почвы заморозки 0 – 2°.

Как сообщала Погода УНИАН, в Карпатах и на севере Украины объявили штормовое предупреждение.

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