На Львовскую область надвигается шторм

27 сентября на Львовщине будут сильные порывы ветра.

На территории области ожидается штормовой ветер / фото Югополіс

На территории Львовщины 27 сентября ожидаются сильные порывы ветра. ГСЧС также сообщила о возможности шторма на территории области.

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В некоторых местах ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, сообщает Lv.область со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии Украины.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, но без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура днем 12-17° тепла, в горах местами на поверхности почвы заморозки 0 – 2°.

Как сообщала Погода УНИАН, в Карпатах и на севере Украины объявили штормовое предупреждение.