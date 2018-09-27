В Карпатах и на севере Украины объявили штормовое предупреждение

10:47, 27 сентября 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца суток 27 сентября на севере Украины и в карпатском регионе ожидается сильный ветер.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +18° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 27 сентября в Карпатах и местами в северной части порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ожидать и 20-градусного мороза. Ожидается, что в этом году средняя зимняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы и составит +2..-3 градуса.

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