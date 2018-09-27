Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:40, 27 сентября 2018
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Пожарная опасность сохранится до конца месяца.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

До 30 сентября в семи областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27-30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 27 сентября, в Украине без осадков, на юге температура поднимется до +18°.

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