Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность сохранится до конца месяца.
До 30 сентября в семи областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"27-30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 27 сентября, в Украине без осадков, на юге температура поднимется до +18°.
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