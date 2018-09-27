В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +13°

08:30, 27 сентября 2018
40
0

Вечером в столице до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Киеве без осадков, температура до +13°.

Синоптики предупреждают украинцев о заморозках

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 18:48.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 сентября, в Украине без осадков, на юге до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем потеплеет до +20° Завтра в Киеве без осадков, днем потеплеет до +20°
Более 1600 человек застряли в горах на севере Индии из-за снегопада Более 1600 человек застряли в горах на севере Индии из-за снегопада
В Карпатах и на севере Украины объявили штормовое предупреждение В Карпатах и на севере Украины объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +18° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +18° (карта)
Периоды лютых морозов и дожди: метеорологи рассказали, какой будет зима в Украине Периоды лютых морозов и дожди: метеорологи рассказали, какой будет зима в Украине
Завтра в Украине без осадков, местами ожидается потепление (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, местами ожидается потепление (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
81 %
763 мм
4.4 м/с
37 %
Лента новостей