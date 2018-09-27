В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +18° (карта)

08:10, 27 сентября 2018
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Местами сегодня потеплеет.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 сентября, в Украине без осадков, на юге до +18°.

Синоптики предупреждают украинцев о заморозках

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +13°. В центре также без осадков, температура до +14°.

Прогноз на 27 сентября / УНИАН
Прогноз на 27 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками. Бабье лето ненастное - осень сухая. 

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