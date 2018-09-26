Периоды лютых морозов и дожди: метеорологи рассказали, какой будет зима в Украине
Ожидается, что в этом году средняя зимняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы и составит +2..-3 градуса.
Зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза.
Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Украинская правда".
"По тем прогнозам, которые есть на сегодняшний день, метеорологи не ожидают аномально холодной зимы в Европе. По данным мировых центров сезонного прогнозирования, ожидается, что у нас зима в этом году может быть значительно теплее климатической нормы. Мы снова ожидаем теплую зиму, такую же, как в прошлом году", - сказала она.
По словам Балабух, ожидается, что в этом году средняя зимняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы и составит +2 ..- 3 градуса.
В Украине сегодня сохранится прохладная погода, без осадков (карта)
"Потепление атмосферы продолжается и дальше, и температура воздуха может быть зимой теплее, чем обычно. Эта зима может быть на 2 градуса теплее, чем в течение последних 30 лет. Ожидается, что температура воздуха в среднем может колебаться за зиму от +2 до -3 градусов. Это средняя температура за сезон", - сказала Балабух.
Она добавила, что осадки преимущественно ожидаются в виде дождя или мокрого снега.
"Нулевая изотерма (изолиния нулевой температуры зимой на карте – Ред.), которая сейчас находится где-то на уровне Одессы, может продвигаться больше на север. Поэтому возможность формирования устойчивого снежного покрова на юге страны достаточно низкая. Но это не значит, что там не будет выпадать снег", - сказала представитель УкрГМИ.
"Вместе с тем на фоне достаточно высоких температур мы ожидаем, что будут затоки арктического воздуха, когда температура воздуха ночью и даже днем может снижаться до -20 градусов и ниже. Но это будут достаточно кратковременные периоды", - добавила Балабух.
Осадки синоптики ожидают преимущественно в пределах нормы.
"В Украине за зиму, как правило, может выпадать от 90 до 200 мм осадков. Больше всего в Карпатах. В декабре и январе на востоке может быть немного больше осадков, а в феврале на западе может наблюдаться дефицит осадков. Но если будут такие высокие температуры, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя или мокрого снега. Это в свою очередь приведет к гололеду, налипанию мокрого снега", - сказала Балабух.
Согласно другому прогнозу синоптиков, Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут меняться буранами и арктическими морозами. Захлестнет такая погода континент уже в конце ноября.
Погода в Украине
- Винница+14°... +9°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+15°... +5°
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- Симферополь+18°... +7°
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