В Киеве завтра без осадков, температура до +13°

17:00, 26 сентября 2018
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Завтра в столице будет ветрено.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Киеве без осадков, температура до +13°.

Синоптики предупреждают украинцев о заморозках

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 18:48.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 сентября, в Украине без осадков, на юге до +18°.

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