Завтра в Украине без осадков, местами ожидается потепление (видеопрогноз)
Самая холодная погода будет на севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 сентября, в Украине без осадков, на юге до +18°.
Синоптики предупреждают украинцев о заморозках
На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +13°. В центре также без осадков, температура до +14°.
Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками. Бабье лето ненастное - осень сухая.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 сентября
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Погода в Украине
- Винница+14°... +9°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+14°... +9°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+15°... +6°
- Луцк+16°... +8°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+15°... +7°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+12°... +8°
- Ровно+15°... +8°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+11°... +6°
- Тернополь+13°... +8°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницкий+14°... +7°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+14°... +8°
- Черновцы+16°... +9°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+18 °
Влажность:88 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:07:01
Закат18:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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