Завтра в Украине без осадков, местами ожидается потепление (видеопрогноз)

16:30, 26 сентября 2018
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Самая холодная погода будет на севере страны.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 сентября, в Украине без осадков, на юге до +18°.

Синоптики предупреждают украинцев о заморозках

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +13°. В центре также без осадков, температура до +14°.

Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками. Бабье лето ненастное - осень сухая. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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