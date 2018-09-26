Синоптики предупреждают о пожарной опасности в семи областях Украины
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
До конца сентября в семи областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Украине сегодня сохранится прохладная погода, без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"26-30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 26-27 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве, а в горах - в воздухе.
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