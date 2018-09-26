В Китае произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Иллюстрация / REUTERS

В среду, 26 сентября, в Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 94 км на запад от района Душаньцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.