Горы Словакии неожиданно засыпало снегом
Снегом замело сразу несколько поселений, десятки домов остались без света,.
В словацкие Татры неожиданно пришла зима: горы засыпало снегом, поднялся сильный ветер.
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Снегом замело сразу несколько поселений. Десятки домов остались без света, говорится в сюжете ТСН.
Местные жители рассказывают, что всего несколько дней назад здесь было очень жарко: температура поднималась до +30 градусов. В то же время метеорологи обещают, что бабье лето сюда еще вернется.
В горы Словакии неожиданно пришла зима
Напомним, в Карпатах за сутки намело 10-сантиметровый снежный настил. Спасатели просят туристов быть особенно бдительными во время походов. Брать теплые вещи и регистрироваться в поисково-спасательных пунктах.
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