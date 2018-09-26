Горы Словакии неожиданно засыпало снегом

Снегом замело сразу несколько поселений, десятки домов остались без света,.

В словацкие Татры пришла зима / скриншот

В словацкие Татры неожиданно пришла зима: горы засыпало снегом, поднялся сильный ветер.

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Снегом замело сразу несколько поселений. Десятки домов остались без света, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители рассказывают, что всего несколько дней назад здесь было очень жарко: температура поднималась до +30 градусов. В то же время метеорологи обещают, что бабье лето сюда еще вернется.

Напомним, в Карпатах за сутки намело 10-сантиметровый снежный настил. Спасатели просят туристов быть особенно бдительными во время походов. Брать теплые вещи и регистрироваться в поисково-спасательных пунктах.