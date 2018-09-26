Наводнение в Мексике: семь человек погибли (видео)

11:54, 26 сентября 2018
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Всего за два часа местами выпало 58 мм осадков.

Последствия наводнения в Мексике / twitter.com/SEDENAmx
Последствия наводнения в Мексике / twitter.com/SEDENAmx

По меньшей мере семь человек погибли, восемь пропали без вести в результате наводнения в мексиканском штате Мичоакан.

Север Индии пострадал от мощного наводнения

Местами всего за два часа выпало 58 мм осадков, из-за ливня вышла из берегов река Куцио. Водой на дороги отнесло автомобили, деревья и мусор, сообщает Floodlist.

Наводнение повредило не менее сотни домов. В некоторых районах уровень воды достиг 1,5 м.

В муниципалитете Перибана объявили чрезвычайное положение. Справиться в последствиями затопления местным властям помогают полицейские и военные.

Напомним, в Индийских штатах Пенджаб, Харьяна и Химачал-Прадеш 22 человека погибли из-за сильных дождей.

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