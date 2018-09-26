Наводнение в Мексике: семь человек погибли (видео)
Всего за два часа местами выпало 58 мм осадков.
По меньшей мере семь человек погибли, восемь пропали без вести в результате наводнения в мексиканском штате Мичоакан.
Север Индии пострадал от мощного наводнения
Местами всего за два часа выпало 58 мм осадков, из-за ливня вышла из берегов река Куцио. Водой на дороги отнесло автомобили, деревья и мусор, сообщает Floodlist.
Наводнение повредило не менее сотни домов. В некоторых районах уровень воды достиг 1,5 м.
В муниципалитете Перибана объявили чрезвычайное положение. Справиться в последствиями затопления местным властям помогают полицейские и военные.
Las fuertes lluvias ahora le pegaron a #Michoacán. 7 muertos, 8 desaparecidos y 100 casas dañadas, es el saldo del desbordamiento de un río en #Peribánpic.twitter.com/PdzTxqGAb0— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 25 сентября 2018 г.
Напомним, в Индийских штатах Пенджаб, Харьяна и Химачал-Прадеш 22 человека погибли из-за сильных дождей.
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