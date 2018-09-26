В Италии из-за лесного пожара эвакуируют сотни людей (видео)
Огонь уничтожил 600 гектаров леса близ города Пиза.
В итальянской Тоскане бушует лесной пожар. Спасатели уже эвакуировали почти 700 человек.
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Пламя уже уничтожило шесть сотен гектаров леса близ города Пиза и двинулось на шесть соседних городков, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что сразу пожарные не могли использовать в работе вертолеты - этому препятствовал сильный ветер.
Тоскана в огне. В Италии горят леса неподалеку Пизы
Напомним, из-за лесного пожара в испанской Валенсии эвакуировали три тысячи человек.
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