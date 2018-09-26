Синоптики предупреждают украинцев о заморозках

Температура на поверхности почвы понизится до 0-5°.

В Украине продолжаются заморозки / moldova24.net

В течение 26-27 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве, а в горах - в воздухе.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°", - говорится в сообщении.

Также в Карпатах сегодня, 26 сентября, ожидаются заморозки в воздухе 0-3°.

Напомним, в понедельник, 24 сентября, в западных областях Украины в результате сильных дождей и усиления шквалистого ветра были повалены деревья.