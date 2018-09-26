Бураны и арктические морозы: синоптики прогнозируют лютую зиму в Украине

Ученые дают пугающие прогнозы по поводу грядущей зимы – она будет очень холодной и снежной, а циклоны сменятся снежными буранами и антициклонами.

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Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами. Захлестнет такая погода континент уже в конце ноября.

Синоптики утверждают – произойдет это из-за наступления периода снижения солнечной активности и изменения направления потоков воздушных масс, передают "АиФ".

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Первыми о трудной зиме сообщили британские климатологи, которые обнаружили повышение температуры в Атлантике на доли градуса и рассчитали отклонение океанских течений, направления воздушных потоков, которые не предвещают ничего хорошего.

Синоптики уверены – изменения уже начались и подтверждения тому – ураганы, которые один за одним обрушаются на южное побережье США, Антильские острова и так далее. Но это пока что летне-осенние аномалии, но и зимние на подходе. Помимо изменения климата, масла в «огонь» добавит и снижение солнечной активности, что грозит Европе морозами в 25-30 градусов, временами до минус 35-40.

В Украине лютые морозы дойдут до линии Одесса – Днепр – Харьков.

Как сообщала Погода УНИАН, пока на большей части Украины дожди, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области 24 сентября выпал первый снег.