Бураны и арктические морозы: синоптики прогнозируют лютую зиму в Украине
Ученые дают пугающие прогнозы по поводу грядущей зимы – она будет очень холодной и снежной, а циклоны сменятся снежными буранами и антициклонами.
Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами. Захлестнет такая погода континент уже в конце ноября.
Синоптики утверждают – произойдет это из-за наступления периода снижения солнечной активности и изменения направления потоков воздушных масс, передают "АиФ".
В Украине выпал первый снег: появилось видео
Первыми о трудной зиме сообщили британские климатологи, которые обнаружили повышение температуры в Атлантике на доли градуса и рассчитали отклонение океанских течений, направления воздушных потоков, которые не предвещают ничего хорошего.
Синоптики уверены – изменения уже начались и подтверждения тому – ураганы, которые один за одним обрушаются на южное побережье США, Антильские острова и так далее. Но это пока что летне-осенние аномалии, но и зимние на подходе. Помимо изменения климата, масла в «огонь» добавит и снижение солнечной активности, что грозит Европе морозами в 25-30 градусов, временами до минус 35-40.
В Украине лютые морозы дойдут до линии Одесса – Днепр – Харьков.
Как сообщала Погода УНИАН, пока на большей части Украины дожди, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области 24 сентября выпал первый снег.
Погода в Украине
- Винница+14°... +9°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+14°... +9°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+15°... +6°
- Луцк+16°... +8°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+15°... +7°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+12°... +8°
- Ровно+15°... +8°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+11°... +6°
- Тернополь+13°... +8°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницкий+14°... +7°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+14°... +8°
- Черновцы+16°... +9°