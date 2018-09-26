В Киеве сегодня без осадков, температура до +12°
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 сентября, в Киеве без осадков, температура до +12°.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 18:50.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Украине без осадков, на юге до +18°.
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