В Украине сегодня сохранится прохладная погода, без осадков (карта)

08:09, 26 сентября 2018
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Дожди в Украине прекратятся.

Сегодня в Украине без осадков / УНИАН
Сегодня в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в Украине без осадков, на юге до +18°.

Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +12°. В центре также без осадков, температура до +13°.

Прогноз на 26 сентября / УНИАН
Прогноз на 26 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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