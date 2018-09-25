НАСА опубликовало захватывающие фото тайфуна "Трами", сделанные из космоса

22:02, 25 сентября 2018
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По предварительным прогнозам, к концу недели "Трами" в статусе супертайфуна может обрушиться на остров Тайвань и затем на побережье материкового Китая.

Скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 м/с / фото: ESA/NASA-A.Gerst
Скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 м/с / фото: ESA/NASA-A.Gerst

Не успела Юго-Восточная Азия прийти в себя после налета свирепого тайфуна "Мангхут", как в Тихом океане к западу от Филиппин, сформировался новый, 24-й в этом сезоне тайфун, которому присвоено название "Трами".

НАСА опубликовало захватывающие фото тайфуна, сделанные из космоса.

Тайфун, набирая силу, постепенно смещается к юго-восточному побережью Китая.

Скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 м/с с порывами до 58 м/с, давление - 935 гПа.

По предварительным прогнозам, к концу недели "Трами" в статусе супертайфуна может обрушиться на остров Тайвань и затем на побережье материкового Китая. В зоне непогоды также окажутся острова на юге Японского архипелага, предупредили синоптики, пишет "ТАСС".

Как сообщал УНИАН, в Индии 22 человека погибли из-за сильных дождей.

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