За сутки высокогорье Карпат замело снегом (видео)

Карпаты засыпает снегом. За сутки в высокогорье намело 10-сантиметровый настил.

На Черногорском хребте сейчас 5 градусов мороза \ фото moskal.in.ua, dsns.gov.ua

В Карпатах намело 10-сантиметровый снежный настил.

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Заносы на горе Поп Иван. На Черногорском хребте сейчас 5 градусов мороза. В одну ночь побелели и верхушки гор на Буковеле, говорится в сюжете ТСН. Правда, днем там плюсовая температура, поэтому снег быстро тает.

Из-за погодных капризов спасатели просят туристов быть особенно бдительными во время походов. Брать теплые вещи и регистрироваться в поисково-спасательных пунктах.