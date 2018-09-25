За сутки высокогорье Карпат замело снегом (видео)
Карпаты засыпает снегом. За сутки в высокогорье намело 10-сантиметровый настил.
В Карпатах намело 10-сантиметровый снежный настил.
В Украине выпал первый снег: появилось видео
Заносы на горе Поп Иван. На Черногорском хребте сейчас 5 градусов мороза. В одну ночь побелели и верхушки гор на Буковеле, говорится в сюжете ТСН. Правда, днем там плюсовая температура, поэтому снег быстро тает.
Из-за погодных капризов спасатели просят туристов быть особенно бдительными во время походов. Брать теплые вещи и регистрироваться в поисково-спасательных пунктах.
Карпаты засыпает снегом. За сутки в высокогорье намело 10-сантиметровый настил
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+14°... +1°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... +4°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+15°... +2°
- Луцк+13°... +7°
- Львов+12°... +6°
- Николаев+14°... +4°
- Одесса+15°... +1°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+13°... +6°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+12°... +4°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+13°... +4°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как:+29 °
Влажность:85 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:43 %
Восход:07:00
Закат19:00
Фаза луны:
Лента новостей